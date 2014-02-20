السيسي يطالب المصريين بدعم الجيش في مواجهة الإرهاب

قال المشير عبد الفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع المصري، إن القوات المسلحة قدمت التضحيات للحفاظ على تماسك الوطن واستقراره، مطالباً المصريين بالوقوف خلف القوات المسلحة والشرطة في مواجهة الإرهاب.

وأوضح أن أمن مصر وسلامة شعبها يكمن في قوات مسلحة قوية تبذل الجهد بكل إخلاص وشرف، مشيداً بالاستعداد القتالي، والروح المعنوية العالية لرجال القوات المسلحة، وذلك بحسب ما نشره المتحدث الرسمي للقوات المسلحة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

جاء ذلك خلال تفقده لإجراءات التفتيش ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات الجيش الثاني الميداني، كما تفقد كذلك معرضاً لنماذج من الأسلحة والذخائر والمفرقعات التي تم ضبطها مع العناصر الإرهابية.



في سياق آخر، التقى المشير السيسي بالسيناتور تيم كاين، رئيس اللجنة الفرعية لشؤون الشرق الأدنى بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي، والوفد المرافق له الذي يزور مصر حالياً.

وتناول اللقاء تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية، وانعكاسها على الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما تمت مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري بين مصر والولايات المتحدة الأميركية.

حضر اللقاء الفريق صدقي صبحي، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة، والقائم بأعمال السفارة الأميركية بالقاهرة.



