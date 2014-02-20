المصريون سيمنحون تأشيرات دخول لتركيا على الحدود

حدد مجلس الوزراء التركي أسماء 89 دولة ستمنح تركيا تأشيرات دخول لمواطنيها على الحدود، ومنها مصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسبانيا وكندا والنرويج ورواندا وأوغندا وزيمبابوي وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا، وتختلف مدة التأشيرة حسب الدول إلى 30 أو 60 أو 90 يوماً.

وبحسب "وكالة أنباء الشرق الأوسط" (أ ش أ)، فإن قرار مجلس الوزراء التركي نشر بالجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ، حيث ستمنح تأشيرة دخول 90 يوماً لمواطني مصر والولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وإسبانيا وكندا والنرويج والسعودية وهولندا وكرواتيا والكويت وقطر وسلطنة عمان وبولندا والبرتغال والإمارات العربية المتحدة وأستراليا والمجر وألبانيا.

كما ستمنح السلطات التركية تأشيرة دخول لمدة 39 يوماً لمواطني رواندا وأوغندا وزيمبابوي وكينيا وإثيوبيا وتنزانيا، إلى جانب تأشيرات دخول على المنافذ الحدودية لمواطني البحرين وبنغلاديش وجنوب إفريقيا.