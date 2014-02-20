الحكم بالسجن على أنس الفقي بالكسب غير المشروع

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة أنس الفقي، وزير الإعلام الأسبق، بالحبس لمدة سنة مع الشغل وغرامة مليون و800 ألف جنيه مع إيقاف حكم الغرامة والحبس لمدة 3 سنوات وذلك لاتهامه بالحصول على كسب غير مشروع تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه.

يذكر أن الفقي كان قد تم إخلاء سبيله في الجلسة الماضية، بعد أن قدم للمحكمة أمر دفع موقع منه بمبلغ مليون و800 ألف جنيه تمثل قيمة الفرق بين سعر تلك القطعة التي اشترى وثمن بيعها، والتي كان متهما بالحصول عليها بشكل غير مشروع.

وشهدت المحاكمة حراسة أمنية مكثفة على مداخل ومخارج مبنى المحكمة كما شهدت حضورا إعلاميا مكثفا من كافة الصحف والقنوات الفضائية.

وأحال جهاز الكسب غير المشروع الفقي للمحاكمة الجنائية، بعد أن نسب إليه تحقيق ثروات طائلة لا تتناسب مع مصادر دخله المشروعة، على نحو يمثل جريمة الكسب غير المشروع، وذلك باستخدام نفوذه.

وكان قرار الاتهام الذى أعده المستشار علي غلاب، رئيس هيئة الفحص والتحقيق بجهاز الكسب غير المشروع، قد كشف أن مقدار الكسب غير المشروع المنسوب للفقي تحقيقه، تبلغ قيمته 33 مليوناً و400 ألف جنيه، ويتعلق بالفترة من عام 2002 وحتى عام 2011، وهي الفترة التي شغل فيها الفقي مناصب، رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، ثم وزيرا للشباب والرياضة، ثم وزيرا للإعلام.



