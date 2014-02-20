سعد الحريري عقب لقاء منصور: مصر بوصلة العالم العربي

أكد رئيس الوزراء اللبناني السابق، سعد الحريري، الذي يزور القاهرة حالياً، عقب لقائه الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور، دور مصر الاستراتيجي في المنطقة، حيث لا يمكن تصور مستقبل المنطقة العربية دونها، واصفاً مصر بأنها "بوصلة العالم العربي".

وبحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة، فقد أوضح الحريري، زعيم تيار "المستقبل"، أن "مصر تمثل صوت العقل والاعتدال، وأن لبنان يتطلع إلى عودتها لممارسة دورها الرائد في المنطقة بعد ثورتيها المجيدتين"، متمنياً ازدهار العلاقات المصرية - العربية بوجه عام، والعلاقات المصرية – اللبنانية على وجه الخصوص.

ومن جانبه، قال السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الحريري حرص خلال اللقاء على تقديم التهنئة على إنجاز الاستحقاق الأول من خارطة المستقبل، والمتمثل في الاستفتاء على الدستور، متمنياً لمصر النجاح في بلورة واستكمال كافة استحقاقاتها، فضلاً عن التعرف عن قرب إلى الرؤية المصرية إزاء قضايا المنطقة.

واستهل المستشار منصور اللقاء بالإعراب لضيفه اللبناني عن خالص تعازيه في ضحايا تفجيري بيروت الأخيرين، متمنياً للبنان، دولةً وشعباً، الأمن والاستقرار والرخاء، و"أن يكون النجاح في التوصل إلى توافق بشأن تشكيل الحكومة الجديدة مؤخراً، خطوة على سبيل تحقيق ذلك، إعلاء للمصلحة الوطنية، وبما يجنب لبنان مخاطر الانزلاق في الصراعات الإقليمية الدائرة، مؤكداً على الموقف المصري الداعم للدولة اللبنانية، ممثلة في مؤسساتها الدستورية، ومعبراً عن دعم مصر للحوار بين كافة الأطراف السياسية اللبنانية".