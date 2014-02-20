منصور: كنا نود أن تتفهم أميركا ما جرى بمصر مبكراً

أعرب الرئيس المصري المؤقت، عدلي منصور، اليوم الخميس، عن حرص مصر على علاقاتها بالولايات المتحدة، موضحاً أن هذا الحرص يرتبط بشكل مباشر بمدى حرص واشنطن على ذات العلاقة، وما يرتبط بها من مواقف وأهداف ومصالح، وذلك بحسب ما أفاد مراسل قناة "العربية" بالقاهرة.

وأضاف منصور، خلال لقائه السيناتور الديمقراطي، تيم كين، رئيس اللجنة الفرعية لعلاقات الشرق الأدنى وجنوب ووسط آسيا بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأميركي (عضو عن ولاية فرجينيا)، الذي يزور مصر حالياً، أن مصر كانت تود أن تتفهم الولايات المتحدة مبكراً حقيقة ما جرى في مصر، كما أنها كانت تود أيضاً، وهي تحارب حرباً حقيقية ضد الإرهاب في سيناء وباقي أنحاء مصر، أن تجد من الدول الصديقة استمراراً لدعمها التقليدي.

هذا وصرح السفير إيهاب بدوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيناتور كين قدم التهنئة للرئيس على إنجاز الدستور الجديد وإقراره، واصفاً إياه بـ"الإنجاز المهم"، ومثنياً على ما تضمنه من نصوص تحمي حقوق المرأة والأقليات، ضمن أمور أخرى، معتبراً أن نسبة المشاركة في الاستفتاء تعد مؤشراً إيجابياً.

كما أعرب بدوي عن تأييد مجلس الشيوخ للعلاقة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، مشيراً إلى أن الغالبية العظمى من الأعضاء - باستثناء حالات فردية معدودة - يأملون في تطويرها، ويتطلعون لذلك في مستقبل قريب، مؤكداً أن الولايات المتحدة تدرك أهمية مصر ودورها في المنطقة.

وأضاف كين أنه يأمل من خلال لقائه مع الرئيس وعدد من المسؤولين المصريين أن ينقل لنظرائه في الولايات المتحدة صورة حقيقية عن مدى التقارب الذي يجمع بين البلدين، وما يرتبط بذلك من مصالح وأهداف مشتركة، سواء على المستوى الاقتصادي، حيث أشار إلى أهمية إسهام الولايات المتحدة في تنشيط الاقتصاد المصري، أو على صعيد مكافحة الإرهاب، مشيداً بالدور القيادي الذي تلعبه مصر في هذا الصدد على مستوى المنطقة.

يذكر أن السيناتور كين يزور مصر للمرة الأولى ضمن جولة في المنطقة، تشمل كلاً من الأردن وفلسطين وإسرائيل، وقد التقى صباح الخميس المشير عبدالفتاح السيسي، النائب الأول لرئيس الوزراء وزير الدفاع.