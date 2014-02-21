مصر.. إصابة 25 من الأمن باشتباكات مع ألتراس الأهلي

وقعت اشتباكات بين الشرطة ومجموعة من مشجعي فريق الأهلي لكرة القدم "ألتراس أهلاوي" بإستاد القاهرة، مساء أمس الخميس عقب مباراة الأهلي والصفاقسي التونسي في بطولة السوبر الإفريقي، والتي انتهت بفوز الأهلي بثلاثة أهداف مقابل هدفين وتتويجه باللقب.

وقالت السلطات المصرية إن خمسة وعشرين من عناصر الشرطة، بينهم عشرة ضباط، أصيبوا بجروح في المصادمات التي وقعت بين قوات الأمن و"ألتراس أهلاوي" في منطقة مدينة نصر، شرق القاهرة.

وقال بيان صادر عن وزارة الداخلية نشر على الصفحة الرسمية بالفيسبوك، إنه عقب انتهاء مراسم احتفال فوز النادي الأهلي ببطولة كأس السوبر الإفريقي بإستاد القاهرة الدولي قامت مجموعة من الجماهير بترديد هتافات معادية للشرطة وإلقاء زجاجات المياه ومقاعد الإستاد وإطلاق الألعاب النارية والشماريخ تجاه القوات المكلفة بتأمين المباراة، مما أسفر عن إصابة 10 ضباط و15 مجنداً.

وأضاف البيان أن قوات الأمن تمكنت من إخلاء المدرجات، وأثناء انصراف الجماهير قاموا بإضرام النيران بإحدى سيارات الشرطة وسيارتي ملاكي، وعدد من الأشجار المحيطة بالإستاد.. وتمكنت القوات من إخماد الحرائق والسيطرة على الموقف وضبط عدد من مثيري الشغب.. جارى اتخاذ الإجراءات القانونية قبلهم.