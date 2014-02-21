عناصر من الإخوان يضرمون النار في سيارة بث تلفزيوني

أفاد مراسل قناة "الحدث" بقطع العشرات من عناصر جماعة الإخوان طريق شارع العريش، بحي الهرم بمحافظة الجيزة المصرية، وإضرامهم النار بإطارات السيارات.



كما تمكنت سيارات الإطفاء من السيطرة على النيران التي أشعلها عناصر تنظيم الإخوان بإحدى سيارات البث التلفزيوني التابعة لقناة "التحرير" الفضائية، بشارع العريش بالهرم، وتمكن فريق العمل من الهروب دون وقوع أي إصابات.

وأفاد التلفزيون الرسمي بقطع أنصار الإخوان طريق عباس العقاد في حي مدينة نصر بالقاهرة.

هذا.. وأطلقت قوات الأمن المركزي قنابل الغاز المسيلة للدموع على عناصر جماعة الإخوان بميدان النعام بمنطقة عين شمس بالقاهرة، لفض الاشتباكات بين الإخوان والأهالي والتي اندلعت مساء الجمعة.

كما نشبت اشتباكات بين عناصر تنظيم الإخوان وقوات الأمن بحلوان عقب انطلاق مسيرة لهم، وقامت العناصر المشاركة بإطلاق الألعاب النارية والشماريخ خلال المسيرة التي انطلقت من مسجد السادات بحلوان على الأهالي وقوات الأمن، التي ردت بإلقاء قنابل الغاز وسط حالة من الكر والفر بين الجانبين.

وفي سياق متصل، أحبطت قوات الأمن محاولة عناصر الإخوان اقتحام محطة مترو حلوان، وتشهد المحطة حالياً انتظام حركة القطارات.