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"كمل جميلك" تجمع 25 ألف توكيل لترشيح السيسي للرئاسة

المصدر: العربية.نت
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أعلن المستشار رفاعي نصر الله، المنسق العام لحملة "كمل جميلك"، أن الحملة تمكنت من جمع خمسة وعشرين ألف توكيل بغرض ترشح المشير عبد الفتاح السيسي لرئاسة مصر.

وأشار نصر الله في كلمة له في مؤتمر صحافي للحملة، إلى أن الحملة سبق وأن تمكنت من جمع أربعة وعشرين مليون توقيع لمطالبة السيسي بالترشح للرئاسة.

وأضاف أن الحملة في المرحلة القادمة ستقوم بجولة في جميع محافظات مصر بصحبة علماء متخصصين في جميع المجالات للتواصل مع الشباب وتوصيل مطالبهم، مشيراً إلى أنه سيتم تشكيل لجنة متخصصة لدراسة هذه المطالب ووضع مشروع برنامج المشير الانتخابي.

كلمات دالّة

#السيسي, #كمل جميلك, #برنامج انتخابي

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