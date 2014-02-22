الشارع المصري يرصد حرب الباعة الجائلين في القاهرة

تشهد أرصفة وسط القاهرة صراعاً حاداً ينذر بمواجهة دموية بين طائفتين من الباعة الجائلين تتنافسان على احتلال شوارع المنطقة التجارية الأهم في القاهرة.

الطائفة الأولى هم الباعة التقليديون المستقرون في المنطقة منذ وقت طويل، والذين قاموا مؤخراً بتأسيس نقابة تسعى لثبيت حقهم في "احتلال" وسط البلد.

والطائفة الثانية هي آلاف من الباعة الذين وفدوا على المنطقة عقب الفوضى الأمنية التي انتشرت عقب ثورة 25 يناير، وأصبحوا يحتلون الشوارع الرئيسية في قلب القاهرة، ويقيمون منصاتهم في نهر الطريق بأهم الشوارع الرئيسية، مثل طلعت حرب وقصر النيل وميدان الإسعاف.

هذا هو موضوع التحقيق الميداني الذي يعرضه اليوم برنامج "الشارع المصري" على "الحدث"، ويذاع التاسعة مساء بتوقيت القاهرة (19:00 إلى 21:00 بتوقيت غرينتش)، ويرصد التحقيق حالة الفوضى العارمة التي تعاني منها أهم مناطق قلب القاهرة بسبب ظاهرة الباعة الجائلين والكواليس الخلفية لهذا العالم الذي لا يظهر للعلن منه إلا أقل القليل، حيث توجد رؤوس كبيرة تسيطر على مناطق بعينها، وتقوم بفرض نفوذها على الجميع مقابل إتاوات، بينما يتم تعطيل قوانين إشغال الطريق التي تمنع مثل هذه الممارسات وتفرض غرامات باهظة ومصادرة البضائع المضبوطة على من يحتل الطريق العام بهذا الشكل.

ولكن "الاحتلال" تحول إلى "إمبراطورية" يستفيد منها البعض، ويعاني بسببها الغالبية العظمى من سكان القاهرة وزوارها.

برنامج الشارع المصري من تقديم الزميلة ضحى الزهيري على "الحدث"، ويذاع الجمعة والسبت من كل أسبوع من 9 إلى 11 مساء بتوقيت القاهرة.