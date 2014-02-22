فيديو اعترافات لذابح العائلة السورية بالإسكندرية

أفرجت "مديرية أمن الإسكندرية" عبر صفحتها الرسمية في "فيسبوك" عن فيديو يظهر فيه المصري خالد هشام حسين غزال، وهو يدلي باعترافاته وبتفاصيل قيامه الاثنين الماضي بقتل أفراد العائلة السورية المسيحية طعنا وذبحا بالسكين.

وذكرت المديرية في شرحها لتفاصيل الفيديو أن غزال، البالغ عمره 43 سنة، "سبق الحكم عليه بالسجن 3 سنوات في قضية جنايات قسم أول العامرية مخدرات"، مضيفة عن الرجل الذي كتبت عنه "العربية.نت" أمس الجمعة في تقرير آخر أيضا، "أنه كان يرتبط بعلاقة غير شرعية بالمجني عليها الثانية".

والمجني عليها الثانية في إشارة المديرية هي عبير طويل التي حرضت غزال على قتل زوجها يوسف نخلة طويل وشقيقته منى، حين كانت في بيت العائلة الكائن بشارع العز في منطقة الإبراهيمية بوسط الإسكندرية، فقتل الزوج وأخته، ثم قتل الزوجة المحرضة، ومعها قتل طفلها ميشال خشية توابع افتضاح أمره، وهو ما يمكن الاطلاع في تقرير "العربية.نت" على تفاصيله.

وما لم يرد في تقرير "العربية.نت" السابق من تفاصيل لعملية الإجهاز على العائلة، يمكن الاطلاع عليه بالصوت والصورة في الفيديو، مع اعترافات غزال بالقتل التي تدينه إما بالمؤبد أو الإعدام، بعد أن تمت إحالته إلى النيابة العامة التي ستحيله إلى القضاء.