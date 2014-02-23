إحالة مرشد الإخوان و682 من أعضاء التنظيم للمحاكمة

قالت مصادر قضائية إن النيابة العامة المصرية أحالت يوم الأحد، 683 من قيادات وأعضاء جماعة الإخوان المسلمين من بينهم محمد بديع المرشد العام للجماعة لمحكمة الجنايات بتهم من بينها قتل شرطي.

وأضافت المصادر لـ"رويترز" أن القضية تتعلق بأعمال عنف شهدها مركز العدوة بمحافظة المنيا في صعيد مصر عقب فض اعتصامين لمؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في أغسطس/آب الماضي.

وتابعت أن نيابات شمال المنيا وجهت للمتهمين تهم قتل شرطي عمدا والتجمهر وتكدير السلم العام والاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة ورجال الشرطة.

وحددت محكمة الاستئناف يوم 22 مارس/آذار موعدا لبدء المحاكمة.

وأعلنت قيادة الجيش عزل مرسي في يوليو/تموز بعد احتجاجات شعبية حاشدة على حكمه. وتصف جماعة الإخوان عزله بأنه انقلاب عسكري.

ويحاكم مرسي وبديع وقيادات كبيرة أخرى بالجماعة في قضايا يتعلق بعضها بقتل متظاهرين إبان حكم مرسي والتخابر مع جهات أجنبية واقتحام سجون إبان انتفاضة 2011 الشعبية التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك.

