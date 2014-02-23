الأمن المصري يعتقل 18 مشتبها بهم في شمال سيناء

ألقت قوات الأمن المصري في شمال سيناء، اليوم الأحد، القبض على 18 من العناصر المشتبه بهم، وذلك في إطار الحملات الأمنية التي انطلقت بمناطق بئر العبد والعريش والشيخ زويد ورفح.

وقالت مصادر أمنية إن المعتقلين يخضعون الآن إلى تحقيقات مكثفة لمعرفة مدى علاقتهم بهجمات وقعت في وقت سابق.

وأضافت المصادر أن الحملة أسفرت عن تدمير سيارة و3 دراجات بخارية بدون لوحات، وكذلك تدمير 6 منازل، اثنان منها مملوكة لعناصر مسلحة في جنوب رفح والشيخ زويد.

وذكرت المصادر أنه تم ردم وتدمير 5 أنفاق على الشريط الحدودي برفح، من بينهم 4 يمرون أسفل منازل. كما تم ضبط 12 مخزنا للبضائع بالشيخ زويد معدة للتهريب الي قطاع غزة.





