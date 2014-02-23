الحرس الثوري الإيراني في محاكمة مرسي

اتهمت النيابة المصرية، اليوم الأحد، الرئيس المعزول محمد مرسي بإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد للحرس الثوري الإيراني في إطار مؤامرة لزعزعة استقرار مصر.

واتهمت النيابة مرسي و35 أخرين، من بينهم قادة في جماعة الإخوان المسلمين، بالتآمر مع قوى خارجية وحركة المقاومة الإسلامية (حماس) وحزب الله الشيعي اللبناني لزعزعة استقرار مصر.

والأحد، وفي ثاني جلسة منذ بدء المحاكمة في 16 فبراير، كشفت النيابة بالتفصيل التهم الموجهة إلى مرسي والمتهمين الآخرين في قضية التخابر.

وقالت إنهم "سلموا لدولة أجنبية ومن يعمل لها سرا من أسرار دفاع البلاد، وسلموا للحرس الثوري الإيراني العديد من التقارير الأمنية لزعزعة أمن واستقرار البلاد".

وقررت محكمة جنايات شمال القاهرة تأجيل محاكمة مرسي في قضية التخابر، اليوم الأحد، إلى الخميس القادم.

وشهدت الجلسة غياب هيئة الدفاع الموكلة للدفاع عن المتهمين، بينما حضر 10 محامين منتدبين من نقابة المحامين للدفاع عن مرسي وباقي المتهمين، وذلك تنفيذاً لقرار المحكمة بالجلسة الماضية، وذلك عقب تنحي هيئة الدفاع عن مرسي برئاسة العوا، فيما حضر محاميان فقط عن المتهمين أيمن علي ورفاعة الطهطاوي.

وأكدت هيئة الدفاع المنتدبة أنهم سوف يطالبون بتأجيل القضية للاطلاع على أوراقها، كما سيطالبون بفحص القفص الزجاجي حتى يزال اللغط حوله.

وفوجئ رئيس محكمة جنايات شمال القاهرة، فور بدء جلسة المحاكمة، اليوم الأحد، أن مرسي غير موجود في قفص الاتهام، وتوقفت النيابة عن تلاوة أمر الإحالة حتى تم دخول مرسي قفص الاتهام ثم استأنفت النيابة تلاوة أمر الإحالة.

وأكد المستشار تامر الفرجاني، خلال تلاوته أمر الإحالة في قضية اتهام مرسي و35 من قيادات الإخوان في قضية التخابر، أن المتهمين ارتكبوا جرائم التخابر مع منظمات أجنبية خارج البلاد، بهدف ارتكاب أعمال إرهابية داخل البلاد، وإفشاء أسرار الدفاع عن البلاد لجهة أجنبية.

وطالب ممثل النيابة العامة بتطبيق أقصى عقوبة على المتهمين، وعقب إنهائه أمر الإحالة قام المتهمون بالتصفيق له.

ورفض مرسي إثبات حضوره في قضية التخابر، حيث نادى رئيس المحكمة على اسمه فرفض الرد عليه لإثبات حضوره، وأنكر المتهمون التهم الموجهة إليهم من قبل النيابة العامة في أمر الإحالة.

من جانبهم قام أعضاء الدفاع الموكل عن كل من المتهم محمد البلتاجي وصفوت حجازي خلال المحاكمة في قضية التخابر برد هيئة المحكمة.