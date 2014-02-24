استقالة حكومة حازم الببلاوي المصرية

أعلن رئيس الحكومة المصرية الدكتور حازم الببلاوي استقالة حكومته رسمياً اليوم الاثنين، وذلك في كلمة له أذيعت على التلفزيون المصري الرسمي.

وقال الببلاوي في كلمته، إن حكومته عملت على "إخراج مصر من النفق الضيق" في إشارة إلى العنف السياسي والتدهور الاقتصادي والانفلات الأمني الذي تمر به مصر، مشيداً بدور وزراء حكومته المستقيلة.

وأضاف "لا أكتفي بتقديم الاستقالة لرئيس الجمهورية وإنما أتحدث إليكم... نحن أمام وضع بالغ الاختلاط. أمام هذا البلد آفاق هائلة للتقدم وفي نفس الوقت أمامنا مخاطر."

وجاءت استقالة حكومة الببلاوي مفاجئة، حيث كان متوقعاً إجراء تعديل وزاري محدود يسمح بترشح المشير عبدالفتاح السيسي قائد الجيش للرئاسة، لكن يبدو أن احتجاجات عمالية واسعة شكلت ضغوطاً كبيرة على الحكومة.

يذكر أن زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء، تقدم باستقالته في آخر يناير الماضي.

وعين الرئيس المؤقت عدلي منصور حكومة الببلاوي في يوليو الماضي بعد عزل الرئيس السابق محمد مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين عقب

احتجاجات حاشدة على حكمه.

وكان مصدر بمجلس الوزراء المصري قال إن حكومة الدكتور حازم الببلاوي ستتقدم باستقالتها إلى الرئيس عدلي منصور، بعد اجتماعها، الذي استغرق 15 دقيقة صباح اليوم الاثنين.

وكان المصدر قد أضاف أن هناك توجهاً بتكليف المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.