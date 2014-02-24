إحالة 504 متهمين في أحداث رمسيس للجنايات

قرر المستشار هشام بركات النائب العام إحالة 504 متهمين في أحداث الإرهاب التي وقعت في أغسطس الماضي بميدان رمسيس ومسجد الفتح وقسم الأزبكية إلى محكمة الجنايات.

وأسندت النيابة العامة إلى المتهمين في ختام التحقيقات التي باشرتها في تلك الوقائع، ارتكابهم لجرائم تدنيس مسجد الفتح وتخريبه وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه لأغراض إرهابية.

كما اتهمت النيابة العامة الموقوفين بالتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإضرام النيران في ممتلكات المواطنين وسياراتهم، والتعدي على قوات الشرطة وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.

