اليوم.. استئناف محاكمة مرسي في قضية "الهروب الكبير"

تستأنف محكمة جنايات شمال القاهرة اليوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي ومئة وواحد وثلاثين متهما من جماعة الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادى النطرون والمعروفة إعلامياً بـقضية "الهروب الكبير".

وبحسب التحقيقات، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تتعلق بالاتفاق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططاتهم.

وقد وضعت الأجهزة الأمنية بوازرة الداخلية بالتنسيق مع القوات المسلحة خطة أمنية شاملة لتأمين محاكمة مرسي، وعدد من قيادات الإخوان المتهمين في القضية، والتي من المقرر أن تعقد اليوم بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، حيث سيتم التصدي بكل قوة لأى محاولات للخروج عن القانون.