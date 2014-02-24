المحكمة توقف قضية الهروب من سجن وادي النطرون

قررت محكمة الجنايات، اليوم الاثنين، وقف نظر محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي، و131 متهماً من قيادات الإخوان وعناصر حركة حماس وحزب الله اللبناني، في قضية اقتحام السجون والهروب من وادي النطرون، لحين الفصل في طلب الرد.

وكانت هيئة الدفاع عن القياديين الإخوانيين محمد البلتاجي وصفوت حجازي قد طالبوا في الجلسة الماضية برد المحكمة في القضية.

وأكد دفاع حجازي ومحمد البلتاجي، أنه تم اتخاذ إجراءات رد المحكمة اليوم، وأودعت أسباب الرد وتسديد الرسوم وتحددت جلسة 1 مارس أمام الدائرة 29 لنظر طلب الرد.

وكانت محكمة جنايات شمال القاهرة قد استأنفت اليوم ثالث جلسات محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي وباقي المتهمين من جماعة الإخوان، في قضية اقتحام السجون والهروب من سجن وادي النطرون والمعروفة إعلامياً بـقضية "الهروب الكبير".

وبحسب التحقيقات، فإن التهم الموجهة إلى المتهمين تتعلق بالاتفاق مع قيادات التنظيم الدولي للإخوان وعناصر من حركة حماس، وحزب الله اللبناني، على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة ومؤسساتها، تنفيذا لمخططاتهم.