تكليف إبراهيم محلب بتشكيل حكومة مصر الجديدة

قال مصدر رئاسي إن الرئيس المصري عدلي منصور كلف بشكل رسمي المهندس إبراهيم محلب - وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة - بتشكيل الحكومة الجديدة، بحسب صحيفة "الوطن" المصرية.

وكان شباب حركة "تمرد" وقوى ثورية أخرى قد طالبت بترشيح المهندس إبراهيم محلب رئيساً للحكومة بدلاً من الببلاوي قبل شهرين .

ورحب خبراء سياسيون باستقالة حكومة الببلاوي، فيما قال د.عمرو هاشم ربيع - الخبير بمركز الأهرام للدراسات الاستراتيجية - "إن تغيير الحكومة بكاملها جاء بشكل مفاجئ، مؤكداً أنه ليس متوقعاً من الحكومة القادمة إنجازات أكثر مما تحقق خلال الفترة الماضية، نظراً لقصر مدة الحكومة الجديدة التي ستستقيل مباشرة عقب الانتخابات الرئاسية المقبلة خلال الشهرين القادمين".

وقال د.عمرو هاشم ربيع "إنه كان يجب أن ننتظر مدة الشهرين القادمين، علما أن حكومة الببلاوي تشكلت في مرحلة حرجة بعد ثورة 30 يونيو، وأنجزت في بعض الملفات ".

وانتقد ربيع توقيت المطالب الفئوية التي خرجت في الآونة الأخيرة وصاحبها إضرابات عمالية على مستوى واسع، مؤكداً أن جماهير الشعب المصري تستعجل النتائج ".

ورحبت الكاتبة الصحافية فريدة الشوباشي باستقالة الحكومة قائلة "إن أداءها لم يكن على مستوى ثورة 30 يونيو ".

وذكر طارق الخولي - عضو تكتل القوى الثورية - "أن طريقة استقالة الحكومة جيدة"، معرباً عن تفاؤل بالحكومة القادمة.

وقال الخولي في مداخلة هاتفية على قناة "سي بي سي إكسترا"، نحن متفائلون بقرار الاستقالة، ونأمل أن تكون الحكومة القادمة أفضل وقادرة على مجابهة الظروف الصعبة التي تعيشها مصر.

ورحب الدكتور "عفت السادات" - رئيس حزب "السادات الديمقراطي - بقبول الرئيس عدلي منصور استقالة حكومة الدكتور حازم الببلاوي، واصفاً الاستقالة بالأمر الإيجابي، والذي يساعد على هدوء الأوضاع داخل مصر .

وقال السادات في بيان وصل "العربية.نت" نسخة منه "إن حكومة الببلاوي فشلت في مواجهة الأزمات، ولم تقدم أي حلول أو رؤى اقتصادية أو سياسية" .

وعن ترشيح المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، رئيسا للحكومة الجديدة، أشاد السادات بهذا القرار، مضيفاً أنه من الوزراء القلائل الذين كانت لهم بصمة خلال الفترة السابقة، ووجوده سيلقى قبولاً شعبياً.

إلى ذلك عقد المهندس إبراهيم محلب وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة اجتماعاً مع وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، ولم يصدر عن هذا الاجتماع أي بيان رسمي.