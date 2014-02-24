محكمة مصرية تعاقب 34 من مؤيدي مرسي بالحبس

قالت مصادر قضائية في مدينة قنا بجنوب مصر إن محكمة الجنح في المدينة عاقبت 34 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي‭‭ ‬‬يوم الاثنين بالحبس بين سنة وسنتين مع الشغل والنفاذ.

وأبان مصدر إن المحكمة عاقبت 29 بالحبس سنة لإدانتهم بالتجمهر وتعطيل المواصلات العامة، مضيفا أن المحكمة عاقبت الخمسة الآخرين بالحبس سنتين لإدانتهم بالتهمتين الى جانب تهمة التعدي على رجل شرطة.

وبعد عزل مرسي المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين في يوليو عقب احتجاجات حاشدة على حكمه، نظمت الجماعة احتجاجات في القاهرة ومحافظات أخرى تحول كثير منها إلى العنف مما أسفر عن مقتل نحو 1500 أغلبهم من مؤيدي مرسي وبينهم مئات من رجال الأمن.

وقالت المصادر القضائية ومصادر أمنية إنه ألقي القبض على مؤيدي الجماعة الذين حكم عليهم يوم الاثنين أثناء مظاهرات نظمت خلال شهري سبتمبر أيلول ونوفمبر تشرين الثاني من العام الماضي.