الجامعات تترقب صيغة تنفيذية لحكم عودة الحرس الجامعي

أكد الدكتور أشرف حاتم، أمين المجلس الأعلى للجامعات، أنه لن يتم الحديث عن آلية تنفيذ الحكم القضائي بعودة الحرس الجامعي للجامعات، قبل دراسة الصيغة التنفيذية للحكم من قبل رؤساء الجامعات والأساتذة في اجتماع المجلس الأعلى للجامعات يوم الخميس القادم.

وكانت محكمة الأمور المستعجلة قد أصدرت حكما قضائيا، أمس الاثنين، بعودة الحرس الجامعي لمختلف الجامعات. وقالت المحكمة في حيثيات حكمها إن "الحكومة عجزت عن حماية الجامعات وطلابها من عمليات التخريب التي وقعت الفترة الماضية في الجامعات من قبل بعض الطلاب الفاسدين".

وفي المقابل أعلن طلاب التيار الشعبي في جامعة عين شمس، في بيان لهم، رفضهم حكم عودة الحرس الجامعي للجامعة معتبرين هذا الحكم انتهاكا لكل مكتسبات الثورة المصرية بموجتيها في 25 يناير و30 يونيو.

ومن جهته، قال الدكتور يحي القزاز، العضو المؤسس في حركة "9 مارس" لاستقلال الجامعات: "هذا الحكم لا يمكن تطبيقه ومن السهل جدا الطعن فيه استنادا إلى صدور حكم قضائي أعلى ونهائي من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الحرس الجامعي".

واستدرك القزاز، في حديثه لـ"العربية.نت": "لكن من الوارد أن المسؤولين في الجامعات المصرية في هذه المرحلة سيستغلون هذا الحكم ويحاولون تنفيذه بأي شكل تحت ستار عنف الإخوان في الجامعات".

وشهدت الجامعات المصرية خلال الفصل الدراسي الأول أعمال عنف وتظاهرات أدت إلى تأجيل استئناف الدراسة مرتين.

