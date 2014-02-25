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المصريون القتلى بليبيا حاولوا الهجرة غير الشرعية

المصدر: دبي - قناة العربية
بدر عبدالعاطي
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قال المتحدث باسم الخارجية المصرية، بدر عبدالعاطي، إن المعلومات غير المؤكدة تشير إلى أن الضحايا المصريين السبعة في ليبيا، كانوا يحاولون الهجرة بطريقة غير مشروعة إلى إيطاليا، لكنهم اختلفوا مع المهربين بسبب مسائل مادية.

وأوضح عبدالعاطي أن الضحايا كانوا ثمانية مصريين، لكن أحدهم تمكن من الفرار.

وكان مسؤولون أمنيون وسكان في ليبيا أفادوا بأن الشرطة الليبية عثرت على 7 مصريين مسيحيين قتلى كما لو كانوا أعدموا على شاطئ في شرق ليبيا.

وقال ضابط بالشرطة الليبية إن الجثث عثر عليها مصابة بأعيرة نارية في الرأس خارج بنغازي في الشرق، حيث تشيع الاغتيالات وجرائم الخطف والسيارات الملغومة، وحيث تنشط الجماعات المتشددة.

من جانبه، أعلن المتحدث باسم الخارجية الليبية سعيد الأسود أن تحقيقا قد فتح، مشيراً إلى أنه لا يملك تفاصيل عن ظروف هذه الجريمة ودوافعها.

كلمات دالّة

#مصر, #المصريون القتلى بليبيا

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