رئيس الوزراء المصري المكلف يتعهد بـ"دحر الإرهاب"

قال إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف اليوم الثلاثاء، إن حكومته ستعمل على "دحر الإرهاب"، معرباً عن أمله في تشكيل الحكومة سريعاً.

وأضاف محلب، في مؤتمر صحافي بعدما كلفه الرئيس المؤقت عدلي منصور بتشكيل حكومة جديدة: "سنعمل جميعا على عودة الأمن والأمان ودحر الإرهاب في كافة ربوع البلاد".

كما أكد أنه، وبالإضافة إلى الأمن، ستكون أولويته توفير الخدمات للمواطنين وتهيئة المناخ للاستحقاقين الانتخابيين المقبلين أي انتخابات الرئاسة ومجلس النواب.

وكشف محلب أن منصور استعرض معه "الأولويات التي ينبغي أن تبدأ الحكومة في تنفيذها وعلى رأسها الاستحقاقات الانتخابية واستكمال خارطة الطريق وتوفير المناخ والظروف المعيشية للمواطنين وتحسين الخدمات والأمن والاستقرار ودحر الإرهاب لأن هذا هو ما سيهيئ الطريق للاستثمار وعودة السياحة".

وأضاف: "سنعمل جميعا على الأمن والامان ودحر الإرهاب في كافة ربوع البلاد".

وردا على سؤال بشأن تعيين المشير عبد الفتاح السيسي وزيراً للدفاع في التشكيل الحكومي الجديدة، أوضح محلب أن الرئيس عدلي منصور هو الذي يحسم أمر الحقائب الوزارية السيادية وبالتالي ترجع إليه مسألة اختيار المشير عبدالفتاح السيسي وزيرا للدفاع في الحكومة الجديدة من عدمه.

وحول الإضرابات العمالية، اعترف محلب، بمشروعية بعض من مطالب العمال، متعهداً بالاستجابة لما هو مقنع منها. كما لفت إلى أنه سيتم دمج بعض الوزارات دون أن يحددها.

إلى ذلك قال السفير إيهاب بدوي المتحدث باسم رئاسة الجمهورية: محلب وخلال لقائه بمنصور، تعهد بأن يكون وزراء حكومته الجديدة على مسافة واحدة من كل المرشحين للانتخابات الرئاسية المقبلة.

وكانت حكومة حازم الببلاوي، التي شكلت بعد عزل محمد مرسي من الرئاسة، قدمت استقالتها على نحو مفاجئ بعد ظهر أمس الاثنين.