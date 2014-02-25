واشنطن: سنواصل الضغط على مصر من أجل عملية ديمقراطية

قالت الولايات المتحدة، الاثنين، إنها فوجئت باستقالة الحكومة المصرية وإنها ستواصل الضغط من أجل عملية انتقالية تؤدي إلى حكومة منتخبة بصورة ديمقراطية في البلاد.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الأميركية، جين ساكي، للصحافيين: "لم تكن هذه الخطوة متوقعة ولذلك فنحن نسعى للحصول على معلومات عنها".

واستقالت الحكومة المصرية في وقت سابق، الاثنين، مما يمهد الطريق لوزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي لإعلان ترشحه لرئاسة البلاد.

وقالت ساكي: "تركيزنا... يبقى على الضغط على مصر وتشجيعها لاتخاذ خطوات للأمام تأتي بعملية انتقالية لا تستثني أحداً تؤدي إلى حكومة ذات قيادة مدنية ديمقراطية مختارة من خلال عملية انتخابات شفافة وذات مصداقية".

وأضافت أن واشنطن تتابع الوضع عن كثب وتسعى للحصول على تفاصيل من المسؤولين المصريين.

