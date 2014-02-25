محلب يبدأ مشاورات تشكيل الحكومة المصرية الجديدة

تجري في مصر حالياً مفاوضات مكثفة لتشكيل الحكومة الجديدة التي يترأسها المهندس إبراهيم محلب خلفاً للدكتور حازم الببلاوي الذي قدم استقالة حكومته للرئيس عدلي منصور.

وقبل أسابيع من موعد الانتخابات الرئاسية في مصر، قدمت حكومة الببلاوي استقالتها بعد ستة أشهر فقط من توليها، لتنضم إلى أربع حكومات مستقيلة بعد ثورة يناير كان العمر القصير هو العامل المشترك بين تلك الحكومات الخمس.

ويترقب المصريون حالياً الحكومة السادسة بعد ثورة يناير، حيث أفاد مصدر رئاسي بأن الرئيس المصري عدلي منصور كلف بشكل رسمي المهندس إبراهيم محلب، وزير الإسكان في الحكومة المستقيلة، بتشكيل الحكومة الجديدة.

إلى ذلك تجري مشاورات مكثفة لتشكيل الحكومة القادمة التي يتوقع أن تضم اثني عشر وزيراً جديداً مع الإبقاء على الوزراء الذين يتمتعون بشعبية في الشارع.

وقالت صحيفة "الأهرام" إن المشير عبدالفتاح السيسي وزير الدفاع مستمر في الحكومة الجديدة وزيراً للدفاع والإنتاج الحربي، وإنه لن يتقدم باستقالته قبل صدور قانون الانتخابات الرئاسية الجديد، وفتح باب الترشح للرئاسة.

فيما رجحت مصادر دمج عدد من الوزارات، منها التعليم والتعليم العالي، والشباب والرياضة، والتخطيط والتعاون الدولي والاستثمار في وزارة واحدة، منوهة بأن هناك اتجاهاً للإبقاء على وزير الاتصالات ووزير الخارجية، فميا سيتم الإطاحة بوزراء التعليم العالي والقوى العاملة والتضامن والتموين والإعلام والاستثمار والبترول ووزير الطيران.