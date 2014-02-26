إنفلونزا الخنازير تقتل 69 مصرياً خلال 3 أشهر

ارتفعت حصيلة ضحايا فيروس H1N1 المسبب لمرض "إنفلونزا الخنازير"، في مصر، إلى 69 حالة وفاة، من بين 786 حالة إصابة مؤكدة، منذ ديسمبر الماضي، وفق ما أعلنت وزارة الصحة والسكان في بيان لها.

وأكدت الوزارة أنه تم منذ الجمعة الماضي وحتى مساء الاثنين تسجيل ست حالات وفاة جديدة، من بين 441 حالة تم حجزها بالمستشفيات، للاشتباه في إصابتها بفيروس الإنفلونزا الموسمية، تأكدت إصابة 81 حالة منها بالفيروس.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن حالات الوفاة التي تسجل في المدة المذكورة تتضمن حالات محجوزة من الأسابيع السابقة، وليست مرتبطة بالضرورة بالحالات الجديدة التي تم حجزها في ذات المدة.

وشددت الوزارة، بحسب بيان أذاعه التلفزيون الرسمي أمس الثلاثاء، أن جميع الحالات التي يتم تشخيصها تفحص عيناتها بالمعامل المركزية لوزارة الصحة والسكان، بالمعامل المرجعية لمنظمة الصحة العالمية.

وقررت الوزارة استمرار إصدار تقرير واحد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، بآخر تطورات الإنفلونزا الموسمية، "نتيجة للتراجع الواضح الذي تم رصده في نشاط الفيروس في مصر"، بحسب ما أورد البيان.

ويلقي انتشار فيروس H1N1، الذي تصنفه منظمة الصحة العالمية كأحد فيروسات الإنفلونزا الموسمية، بظلاله المخيفة على معظم المصريين، مما دفع الحكومة إلى تأجيل استئناف الدراسة في مختلف المدارس والجامعات المصرية.