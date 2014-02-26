تفجير جديد بخط الغاز المصري للأردن في شمال سيناء

فجر مسلحون مجهولون، ليل الثلاثاء الأربعاء، خط الغاز الطبيعي المصري للأردن جنوب مدينة العريش في شمال سيناء المضطربة، في رابع تفجير منذ بداية العام، حسبما أفادت مصادر أمنية وشهود عيان.

وقالت المصادر الأمنية إن مسلحين فجروا خط الغاز المصري المؤدي للأردن ولمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء، في منطقة لحفن جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وأفصح شهود العيان أنهم شاهدوا 8 مسلحين يستقلون سيارتي دفع رباعي يغادرون المنطقة عقب التفجير.

ولم تفصح المصادر الأمنية حتى اللحظة عما إذا كان هناك ضحايا جراء التفجير.

وقال شهود العيان إن ألسنة اللهب تصاعدت لأمتار في السماء، فيما هرعت سيارات الإسعاف والمطافئ لموقع التفجير.

ومنذ بداية العام الحالي، تعرضت خطوط الغاز في سيناء لهجمات المسلحين ثلاث مرات أخرى.

وقبل أسبوعين، فجر مسلحون مجهولون خط الغاز الطبيعي المصري للأردن في منطقة المقتضبة جنوب مدينة العريش في شمال سيناء.

وجرى تفجير أجزاء مختلفة من خط الغاز الطبيعي المؤدي لمنطقة الصناعات الثقيلة في وسط سيناء في 17 يناير و31 ديسمبر الفائت، وهو خط محلي وليس مخصصا للتصدير.

وتعرضت خطوط الغاز المصري في سيناء لهجمات عدة منذ اندلاع الثورة الشعبية ضد الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك مطلع العام 2011.

وتم تعليق صادرات الغاز المصري إلى إسرائيل والأردن بعد ازدياد الهجمات على خطوط الأنابيب في سيناء.

ومنذ الإطاحة بالرئيس محمد مرسي في الثالث من يوليو الفائت، تصاعدت عمليات المسلحين في سيناء بشكل عنيف مستهدفة المقار والحواجز الأمنية للجيش والشرطة.

وعلى إثر ذلك، دفع الجيش المصري بالمزيد من جنوده وآلياته إلى سيناء لمواجهة الهجمات التي تواصلت بشكل شبه يومي.

ومنذ ذلك الحين، قتل أكثر من 100 من أفراد الأمن من الشرطة والجيش في تلك الهجمات.