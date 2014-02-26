جثامين المصريين الـ7 الذين قتلوا بليبيا تصل القاهرة

تصل اليوم الأربعاء إلى مطار القاهرة جثامين المصريين السبعة الذين قتلوا في ليبيا على متن طائرة مصرية قادمة من طرابلس.

وبحسب مصدر مسؤول في مطار القاهرة، فإن جثامين المصريين الأقباط الذين تم إطلاق الرصاص عليهم في بنغازي ستنقل إلى محافظة سوهاج مسقط رأس الضحايا في طائرة عسكرية.

وكانت الحكومة المصرية أدانت هذه الجريمة وطالبت السلطات الليبية بالقصاص من القتلة.

ومن جانبه، أكد المتحدث باسم الخارجية المصرية بدر عبد العاطي وجود اتصالات مكثفة مع المسؤولين الليبيين لتوفير الأمن للمصريين على الأراضي الليبية وتسريع التحقيقات لمعرفة أبعاد الجريمة وهُوية مرتكبيها.

كما رفض عبد العاطي الانتقادات التي وجهت للحكومة بضعف موقفها من الجريمة، مشددا على أن ما تعرض له المصريون يتعرض له العشرات من جنسيات مختلفة في ليبيا بسبب الوضع الأمني المتأزم فيها.