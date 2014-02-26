قيادي بالجبهة الديمقراطية يعلن ترشحه للرئاسة المصرية

أعلن الدكتور محمد الحسانين عضو الهيئة العليا لحزب الجبهة الديموقراطية، عن نيته خوض انتخابات الرئاسة المصرية 2014 كمرشح مستقل.

ويعمل د.محمد الحسانين طبيبا متخصصا في أمراض الكبد والجهاز الهضمي، الذي قال في بيان له اليوم الأربعاء إن الترشح لانتخابات الرئاسة سيكون طبقا لشروط ومعايير محددة، موضحا أنه يؤمن بالمشاركة من أجل وضع الشباب على قمة الهرم السياسي وضد استغلالهم من قبل البعض عن طريق إعطاء الوعود، أو اللعب بأحلامهم.

وأشار إلى أن الشباب لم يأخذوا حقوقهم بعد ولابد أن يقودوا هذه الأمة ويعد الحسانين أصغر المرشحين سنا للرئاسة حتى الآن.

وأكد الحسانين أن من أهم شروط نزاهة الانتخابات الرئاسية، أن يدعم الشعب من يختاره، ويكون هناك حد أقصى لتبرع رجال الأعمال والشركات، ومراقبة حسابات المرشحين وانفاقهم.. وأن يكون الاعلام حياديا وعادلا مع الجميع.

وطالب الدكتور محمد الحسانين المرشح المحتمل لانتخابات الرئاسة إعادة النظر في فترة الثلاثة أسابيع لجمع التوكيلات لأنها غير كافية علي الاطلاق والشهر العقاري غير مؤهل لاستقبال هذا الكم من المواطنين لعمل التوكيلات، في فترة وجيزة.

