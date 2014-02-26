محكمة مصرية تقضي بإعدام 26 في استهداف قناة السويس

قضت محكمة جنايات القاهرة، اليوم الأربعاء، بإعدام 26 شخصاً متهمين بتأسيس وقيادة "خلية إرهابية" استهدفت قناة السويس، ويمكن للمتهمين الطعن في الحكم أمام محكمة النقض.

وكانت النيابة العامة وجهت إلى المدانين اتهامات "بإنشاء وإدارة خلية إرهابية تستهدف الاعتداء على حرية الأشخاص والإضرار بالوحدة الوطنية والمجرى الملاحي لقناة السويس".

كما وجهت النيابة إليهم اتهامات "بالسعي لاستهداف السفن المارة بقناة السويس وتصنيع صواريخ ومواد متفجرة وحيازة أسلحة نارية وبنادق آلية وذخائر".

وفي الأول من سبتمبر الماضي، أعلنت السلطات المصرية أنها نجحت في إحباط "هجوم إرهابي" استهدف سفينة أثناء مرورها بقناة السويس بهدف "التأثير على حركة الملاحة" في هذا الشريان البحري الرئيسي في الشرق الأوسط.

وقال الفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس، في بيان، إن "أحد العناصر الإرهابية قام بمحاولة فاشلة للتأثير على حركة الملاحة في قناة السويس باستهداف إحدى السفن العابرة" وهي ترفع علم بنما.

وأضاف البيان "فشلت المحاولة تماما ولم تحدث أية أضرار بالسفينة أو الحاويات المحملة عليها".

وأحالت المحكمة أوراق المتهمين إلى مفتي الجمهورية للتصديق على الحكم تنفيذا للإجراءات القانونية المعمول بها في مصر، وحددت 19 مارس المقبل للنطق بالحكم النهائي بعد ورود رأي المفتي.