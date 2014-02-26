السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة الجديدة

قال مصدر رسمي اليوم ان قائد الجيش المشير عبد الفتاح السيسي باق في منصب وزير الدفاع في الحكومة المصرية الجديدة.

بدأت معالم الحكومة المصرية الجديدة برئاسة إبراهيم محلب تتضح، كما أكد التلفزيون المصري، اليوم الأربعاء، أن رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب، كلف وزراء النفط والتخطيط والداخلية في حكومة الدكتور حازم الببلاوي المستقيلة بالاستمرار في حكومته.

والوزراء هم شريف إسماعيل لحقيبة البترول، وأشرف العربي للتخطيط والتعاون الدولي، ومحمد إبراهيم للداخلية.

وأضاف التلفزيون أن عدداً آخر من الوزراء السابقين تم تكليفهم بالبقاء في حكومة محلب، وهم منير فخري عبدالنور وزير الصناعة، وعادل لبيب وزير التنمية المحلية، وهشام زعزوع وزير السياحة، ودرية شرف الدين وزيرة الإعلام، ومحمد المهدي وزير العدالة الانتقالية، ومحمود أبو النصر وزير التعليم.

وكانت الحكومة السابقة برئاسة حازم الببلاوي استقالت بشكل مفاجئ يوم الاثنين الماضي، وكلف الرئيس المؤقت عدلي منصور وزير الإسكان السابق إبراهيم محلب بتشكيل حكومة جديدة.