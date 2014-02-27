ألمانيا تنصح رعاياها بتجنب السفر إلى سيناء المصرية

نصحت وزارة الخارجية الألمانية، الأربعاء، المواطنين الألمان بتجنب السفر إلى أي منطقة في شبه جزيرة سيناء المصرية.

وكانت الوزارة حذرت في السابق من السفر إلى شمال سيناء ومنطقة الحدود المصرية-الإسرائيلية وأيضاً منتجع طابا.

وقالت الوزارة إنها تنصح المسافرين الموجودين حالياً في سيناء بالاتصال بوكلائهم للسفر لتنظيم رحيل مبكر من سيناء. وقالت إنه إلى أن يحدث هذا فإنها تحثهم على إبقاء تحركاتهم عند الحد الأدنى واتباع التعليمات من وكلاء السفر وأجهزة الأمن المصرية.

وفي الأسبوع الماضي، حددت جماعة مسلحة تنشط في سيناء مهلة للسياح الأجانب لمغادرة مصر، محذرة من أنهم سيصبحون هدفاً للهجوم إذا بقوا بعد العشرين من فبراير. وأعلنت جماعة "أنصار بيت المقدس" المسؤولية عن تفجير انتحاري أودى بحياة اثنين من السياح الكوريين الجنوبيين ومصري في وقت سابق هذا الشهر، كما أعلنت مسؤوليتها عن عدة عمليات أودت بحياة العشرات من العسكريين.