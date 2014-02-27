مجلس جامعات مصر ينفي تطبيق قانون الإرهاب على الطلاب

نفى الدكتور أشرف حاتم أمين المجلس الأعلى للجامعات المصرية، ما تردد من أنباء عن مناقشة المجلس تطبيق قانون الإرهاب على الطلاب المخربين في الجامعات المصرية.

وقال حاتم في تصريح لـ"العربية.نت": "إن المجلس ناقش فقط آلية تطبيق بروتوكول التعاون الذي تم توقيعه مع وزارة الداخلية المصرية بشأن تأمين الجامعات خلال الفصل الدراسي الثاني المقرر بدأه في الثامن من مارس المقبل".

وأكد الدكتور أشرف حاتم، "أنه رغم ما تشهده الجامعات المصرية من تظاهرات تتحول إلى أعمال تخريبية إلا أن المجلس اكتفى بتفعيل بروتوكول التعاون مع وزارة الداخلية لضبط الأمن في الجامعات".

وأوضح، "أنه من المنتظر عقد اجتماعات بين مديري أمن المحافظات ورؤساء الجامعات بخطة تنسيقية لتنفيذ البرتوكول".

وحول حكم عودة الحرس الجامعي الذي صدر مؤخرا من محكمة الأمور المستعجلة، قال أشرف حاتم: "تم عرض الموضوع على المستشار القانوني للمجلس وتم الاتفاق على انتظار الصيغة التنفيذية له، خاصة أنه يتعارض مع حكم سابق للمحكمة الإدارية العليا التي ألغت بموجبه الحرس الجامعي".

وعن ترشيح أشرف منصور، لوزارة التعليم العالي خلفا للدكتور حسام عيسى طالب المجلس الأعلى للجامعات اليوم الخميس، رئيس الوزراء المكلف إبراهيم محلب بالتراجع عن تكليف أشرف منصور بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

وقال بيان للمجلس: "إن منصور ليس على علم ودراية بمشاكل الجامعات الحكومية في هذا الوقت الذي تمر به الجامعات المصرية".

وحذر المجلس، من تفاقم الأوضاع الحالية بالجامعات في هذا الوقت العصيب الذي تمر به البلاد.