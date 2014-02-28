بلجيكا تنصح رعاياها بعدم السفر إلى شرم الشيخ

نصحت بلجيكا رعاياها رسمياً اليوم الجمعة بعدم السفر إلى منتجع شرم الشيخ السياحي في شبه جزيرة سيناء المصرية، نظراً إلى تدهور الوضع الأمني في هذه المنطقة.

وذكرت وزارة الخارجية البلجيكية في بيان أنه "بعد تهديد خطير، وعقب التشاور مع هولندا وألمانيا، ننصح بعدم السفر إلى شرم الشيخ"، وذلك غداة توصيات مماثلة أصدرتها كل من برلين ولاهاي.

وأضافت وزارة الخارجية البلجيكية: "ننصح بإلغاء كل الرحلات إلى منطقة سيناء". وحذرت الوزارة من قبل البلجيكيين من السفر إلى منتجعات خليج العقبة.

وكانت سيناء مسرحا لاعتداء بالقنابل في 16 فبراير أسفر عن مقتل ثلاثة سائحين من كوريا الجنوبية.

وأعلنت شركة تي.يو.آي السياحية الألمانية العملاقة، أمس الخميس، إلغاء جميع رحلاتها إلى شرم الشيخ حتى 14 مارس بعد "الرأي السلبي" الذي أبدته السلطات الألمانية إزاء الأوضاع الأمنية في مصر.

وتنصح هولندا أيضا بعدم السفر إلى المنطقة، وذكرت وكالة "أي.أن.بي" الهولندية للأنباء أن شركات سياحية هولندية أعادت اليوم الجمعة حوالي 750 سائحا من شرم الشيخ في بضع رحلات.