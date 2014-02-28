عمرو موسى: السيسي سيعلن ترشحه للرئاسة مطلع مارس

قال عمرو موسى، رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور في مصر، إن وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي غالباً سيعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة في مطلع مارس المقبل.

جاء ذلك خلال ندوة "صالون الثورة"، حيث أكد موسى أن مصر تحتاج لقائد يتمكن من إدارة البلاد في هذه المرحلة العصيبة، والمشير السيسي هو الأكثر حظا في قيادة البلاد في تلك المرحلة، بحسب تعبيره.

وامتدح موسى ترشح حمدين صباحي للرئاسة، مشيراً إلى أن الظروف لو كانت مختلفة لكان منحه صوته، في إشارة إلى نيته الامتناع عن التصويت لصباحي. وأشار إلى أن صباحي مرشح من الثورة ولكن ليس مرشح الثورة.

وأكد موسى أنه لا مصالحة مع جماعة الإخوان المسلمين قبل أن يوافقوا على الدستور الجديد.

وأضاف أن مصر طوت صفحة الإخوان نهائياً، مؤكداً أن الدستور الجديد لا يقصي أحداً مثلما حدث في دستور 2012.