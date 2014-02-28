محلب يواصل مشاورات تشكيل الحكومة وإرجاء اليمين للأحد

يواصل رئيس الوزراء المصري المكلف المهندس ابراهيم محلب مشاوراته حول التشكيل الحكومي، إلا ان الخلافات حول بعض الترشيحات لوزارات الري والثقافة والتعليم والعدل والتنمية الإدارية والإسكان والقوى العاملة والآثار, تسببت في تأجيل استكمال التشكيل النهائي للحكومة.

كما رفضت معظم القوى السياسية تشكيل الحكومة وفقا للمحاصصة الحزبية مما أدى الى ارجاء آداء اليمين امام الرئيس المصري المؤقت الى بعد غد الأحد

وواصل محلب مشاوراته صباح اليوم الجمعة لاستكمال تشكيل الحكومة الجديدة والانتهاء منه اليوم، تمهيداً لأن تؤدي الحكومة الجديدة اليمين القانونية غدا السبت أمام الرئيس المؤقت المستشار عدلي منصور كما كان مقرر.

وقد استهل محلب لقاءاته اليوم باستقبال السفير نبيل فهمي وزير الخارجية الذي عاد الليلة الماضية من جولة إفريقية شملت ثلاث دول هي تنزانيا والكونغو ونيجيريا.

وقد علمت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن محلب سيبقى على وزيري الخارجية السفير نبيل فهمي والدكتور ابراهيم الدميري وزير النقل في حكومته التي يستكمل تشكيلها اليوم.