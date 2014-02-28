مصر.. اعتقال مستخدمين لـ"فيسبوك" لتحريضهم على الأمن

قالت وزارة الداخلية المصرية، الخميس، إنها ألقت القبض على 7 أشخاص يستخدمون موقع التواصل "فيسبوك" للتحريض ضد قوات الأمن وذلك في إطار حملة للتضييق على أنشطة مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي على الإنترنت بعد تزايد الهجمات على قوات الأمن.

وباتت شبكة الانترنت وسيلة إعلام رئيسية لأنصار جماعة الإخوان المسلمين بعد أن أغلقت السلطات قنوات وصحفاً تابعة ومؤيدة للجماعة في أعقاب عزل مرسي المنتمي لها في يوليو بعد احتجاجات شعبية حاشدة طالبت بتنحيته.

ومنذ عزله قتل المئات من رجال الأمن في تفجيرات وهجمات مسلحة امتد نطاقها من سيناء إلى القاهرة ومدن أخرى في البلاد.

وقالت الداخلية في بيان إن السبعة المقبوض عليهم كانوا يديرون صفحات "تقوم بالتحريض ضد رجال الشرطة والقوات المسلحة ونشر بيانات ضباط وأفراد الشرطة وأسرهم بغرض التعدي عليهم وكذا إرشادات تساعد على تصنيع الأسلحة".

وتتراوح اعمار المقبوض عليهم من 43 إلى 20 سنة. ويقيم 4 منهم في محافظة الاسكندرية الساحلية والباقون في العاصمة القاهرة ومحافظة الجيزة المجاورة ومحافظة المنيا بمنطقة الصعيد.

وأضاف البيان أن أجهزة الأمن تمكنت من تتبع هؤلاء الأشخاص باستخدام "البصمة الإلكترونية". ورفض متحدث باسم وزارة الداخلية الإدلاء بمزيد من التفاصيل.

ومن بين الصفحات التي ذكر بيان الداخلية انها كانت تستخدم للتحريض صفحة تدعى "نبض رابعة" في إشارة إلى اعتصام لمؤيدي مرسي في ميدان "رابعة العدوية" في شمال شرق القاهرة فضته قوات الأمن بالقوة يوم 14 أغسطس.

وأعلنت وزارة الداخلية من قبل إلقاء القبض على عدد من الأشخاص بنفس التهمة من بينهم 14 أعلن عن اعتقالهم يوم 16 فبراير الجاري.

وتعهد إبراهيم محلب رئيس الوزراء المصري المكلف يوم الثلاثاء "بدحر الإرهاب". وكان يتحدث بعد تكليفه بتشكيل حكومة جديدة بعد الاستقالة المفاجئة لحكومة حازم الببلاوي يوم الاثنين.

