مصرع مصري بطلق في الرقبة في اشتباكات بالإسكندرية

قتل شخص إثر إصابته بطلق ناري في الرقبة خلال اشتباكات بين المواطنين والأمن من ناحية، وبين أنصار جماعة الإخوان المسلمين بالإسكندرية، كما أصيب طفل وشخص آخر بأعيرة خرطوش.

وقال مصدر طبي إن مستشفى إبراهيم عبيد استقبل 3 أشخاص خلال اشتباكات منطقة السيوف، شرق الإسكندرية، وبمعاينة الأطباء لأحدهم، ويدعي عبدالرحمن مصدق، تبين وفاته، إثر تلقيه إصابة بعيار ناري في الرقبة، وقرر ذووه نقله إلى مشرحة الإسعاف.

وأضاف أن المستشفى استقبل طفلاً يدعى عمرو محمد 12 عاماً، وكان مصاباً بخرطوش في الذراع اليسرى، كما أصيب شخص آخر مجهول الهوية بخرطوش في الظهر.

كانت اشتباكات قد اندلعت بين أهالي منطقة السيوف شرق الإسكندرية، وأعضاء جماعة الإخوان، وأخري بين الأمن والإخوان بمنطقة البيطاش غربي المدينة.

وانطلقت 5 مسيرات لأعضاء تنظيم الإخوان في الإسكندرية، بعد صلاة الجمعة، لمناهضة ما وصفوه بالانقلاب العسكري.

وتسببت هتافات الإخوان المناوئة للقوات المسلحة، وغلقهم الطرق في نشوب الاشتباكات بينهم وبين أهالي منطقة السيوف.

وقال اللواء ناصر العبد، مدير مباحث الإسكندرية، إن قوات الأمن ألقت القبض على 10 من الإخوان بالمنطقة المذكورة، "بحيازتهم أسلحة ومنشورات".