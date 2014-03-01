السيسي يحتفظ بمنصبه.. والحكومة المصرية تؤدي اليمين

أدت الحكومة المصرية الجديدة ورئيسها المهندس إبراهيم محلب اليمين أمام الرئيس المصري المؤقت، المستشار عدلي منصور.

واحتفظ كل من المشير عبدالفتاح السيسي بمنصب وزير الدفاع ونائب رئيس الوزراء، واللواء محمد إبراهيم بمنصب وزير الداخلية.

وتضم حكومة محلب 12 وجهاً جديداً، كما شهدت عمليات دمج لعدد من الوزارات، وقوبلت بانتقادات عدة بسبب غياب الشباب عن تشكيلتها.

وفي وقت سابق، كشف محلب عن أن الحكومة الجديدة ستبدأ من اليوم الأول لتشكيلها في تنفيذ ثلاثة تكليفات أساسية للرئيس، تتضمن الاستقرار الأمني، ومواجهة الإرهاب، وتنفيذ خريطة المستقبل واستحقاقاتها بكفاءة ودقة، وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عالمياً يتوقع أن يكون الاثنين المقبل بعد أداء اليمين الدستورية، لشرح برنامج الحكومة وتكليفات الرئيس وخطط وآليات العمل.

وقال إن المجلس سيعقد أول اجتماع له في نهاية الأسبوع، لبحث عدد من الملفات.

وأضاف محلب: "مصر هتعدي ونحن واثقون من ذلك، ولا بد أن نكون على كلمة سواء، ونصطف كلنا لبناء مصر. سنبدأ حرباً ومرحلة قتال للدفاع عن بلدنا، ولا توجد لحظة نضيعها".