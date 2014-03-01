القبض على نجل "مرسي" بتهمة حيازة مخدر

ألقت قوات أمن القليوبية، شمال القاهرة القبض على عبدالله، نجل الرئيس المعزول محمد مرسي، بتهمة حيازة مخدر "الحشيش"، فيما اعتبرت أسرة مرسي القضية ملفقة لتشويه سمعتها.

وجرت عملية القبض على نجل مرسي، أثناء تفقد دورية أمنية أحد شوارع مدينة العبور، لاحظت خلالها الدورية وقوف سيارة ملاكي على جانب الطريق فتقدم أحد أفراد الدورية لاستطلاع الأمر فوجد بها شخصين وبفحص هويتهما تبين أن الأول يدعى عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول، والثاني "محمد عماد" موظف بإحدى شركات الاتصالات وبتفتيشهما عثر بحوزتهما على سيجارتين مخلوطتين بمخدر الحشيش.

ووصف أسامة، نجل مرسي على "فيسبوك"، القبض على شقيقه بأنه لا يعدو عملية اختطاف ووسيلة لتشويه الشرفاء، مضيفاً: "تلفيق تهمة حيازة مخدرات مضحك".

وأوضح حازم سعد، رئيس مباحث العبور، أن عبدالله محمد مرسي، نجل الرئيس المعزول كان قادماً من محافظة الشرقية بصحبة أحد أصدقائه متجهاً إلى منزله بالتجمع الخامس، وخلال سيرهما بمنطقة العبور تمكن رجال الأمن من ضبطهما في أحد الأكمنة على الطريق، حيث عثر بحوزتهما على سيجارتين مخلوطتين بالحشيش.

وقال سعد: "إن نجل الرئيس المعزول اعترف بعد إلقاء القبض عليه بحيازته مخدر الحشيش للتعاطي وكان بصحبته أحد أصدقائه".