قتيل و16 مصاباً في اشتباكات بالقاهرة

اندلعت اشتباكات بين أنصار الإخوان ومعارضيهم، اليوم الجمعة، في بعض مناطق القاهرة، أسفرت عن سقوط قتيل وجرح أكثر من 16 شخصاً، بحسب وزارة الصحة المصرية.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن حصيلة الاشتباكات التي وقعت بمناطق متفرقة بمحافظة القاهرة، أسفرت عن حالة وفاة و16 مصابا بإصابات مختلفة، خرج منهم 7 مصابين وبقى 9 تحت العلاج والملاحظة.

وقالت وزارة الداخلية في بيان إن أنصار الإخوان عمدوا إلى قطع الطريق في منطقة "عين شمس" بالقاهرة، ما تسبب باشتباكات مع الأهالي، استخدم فيها أنصار الإخوان الذخيرة الحية.

وتدخلت الشرطة لإنهاء الاشتباكات، ما أدى إلى إصابة ضابط ومجند من قوات الأمن المركزي بطلقات نارية.

هذا ووقعت اشتباكات بين عدد من أنصار جماعة الإخوان وقوات الأمن المركزي، بجوار محطة مترو "عزبة النخل".

وكانت مسيرات لجماعة الإخوان قد انطلقت من مناطق "المطرية" و"المرج" والتقت في منطقة "عزبة النخل"، بجوار محطة المترو، حيث بدأوا في إطلاق الألعاب النارية وطلقات رصاص الخرطوش على قوات الأمن المركزي المتمركزة في المنطقة، ما دفع بقوات الأمن المركزي إلى إطلاق قنابل الغاز المسيلة للدموع وطلقات تحذيرية في الهواء لتفريق عناصر الجماعة الذين أشعلوا النيران بإطارات السيارات لتفادى رائحة الغاز.

