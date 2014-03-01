محكمة مصرية تؤجل الفصل في طلب رد قضاة محاكمة مرسي

أرجأت محكمة مصرية إلى يوم الاثنين، الموافق للثالث من مارس الجاري، دعوى بتنحية قضاة يحاكمون الرئيس المعزول محمد مرسي في قضيتين، حسبما قالت مصادر قضائية اليوم السبت.

وقالت المصادر إن المحكمة قررت، اليوم السبت، تأجيل الفصل في دعوى تنحية هيئة محكمة تحاكم مرسي وكبار قيادات في جماعة الإخوان ليوم الاثنين المقبل، وذلك لإحضار طالبي تنحية المحكمة المتهمين، محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي.

ويحاكم هؤلاء القضاة مرسي في قضيتي التخابر مع قوى أجنبية وفراره من السجن مطلع العام 2011.

وطالب محامو المتهمين بتنحية المحكمة، وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب إصرار المحكمة على محاكمة المتهمين من داخل قفص زجاجي.

كما احتجوا على نشر صحيفة محلية تسجيلات قدمت على أنها محادثات خاصة بين مرسي وأحد محامي الدفاع.

والسبت، استؤنفت محاكمة مرسي و14 متهماً آخرين في قضية قتل متظاهرين معارضين له إبان توليه الحكم.

ويلاحق المتهمون الـ15 بتهمة "التحريض على قتل" متظاهرين في ديسمبر 2012، أمام قصر الاتحادية الرئاسي في القاهرة عندما كان مرسي رئيساً للجمهورية.

ويحاكم مرسي وبقية المتهمين في قاعة محكمة أعدت لهذا الغرض خصيصاً في مقر أكاديمية الشرطة في ضاحية القاهرة الجديدة (شمال شرق القاهرة)، وهو المقر ذاته الذي تجرى فيه جميع محاكماته حتى الآن.

ومرسي ملاحق في ثلاث قضايا أخرى بتهمة التخابر مع قوى أجنبية، وفراره من السجن مطلع 2011، وإهانة القضاء.