مصر.. الإعلان عن تشكيلة الحكومة الجديدة خلال ساعات

انتهى رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب من تشكيل حكومته الجديدة، ومن المتوقع أن يتم الإعلان عنها بشكل رسمي خلال ساعات.

وقد حسم محلب اختياراته لأعضاء حكومته، بواقع 31 وزيراً لتولي مهمة الإشراف على 33 حقيبة وزارية، وأكد في تصريحات صحافية عقب مغادرته مجلس الوزراء، في طريقه للقاء الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور في قصر الاتحادية، أنه تم الانتهاء من التشكيل الوزاري، وسيتم الإعلان عنه خلال ساعات.

وكشف عن أن الحكومة الجديدة ستبدأ من اليوم الأول لتشكيلها في تنفيذ ثلاثة تكليفات أساسية للرئيس، تتضمن الاستقرار الأمني ومواجهة الإرهاب وتنفيذ خريطة المستقبل واستحقاقاتها بكفاءة ودقة، وتشمل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وأوضح أنه سيعقد مؤتمراً صحافياً عالمياً يتوقع أن يكون الاثنين المقبل بعد أداء اليمين الدستورية، لشرح برنامج الحكومة وتكليفات الرئيس وخطط وآليات العمل. وقال إن المجلس سيعقد أول اجتماع له في نهاية الأسبوع، لبحث عدد من الملفات.

وأضاف محلب: "مصر هتعدي ونحن واثقون من ذلك، ولابد أن نكون على كلمة سواء، ونصطف كلنا لبناء مصر.. سنبدأ حرباً ومرحلة قتال للدفاع عن بلدنا، ولا توجد لحظة نضيعها".

وكان محلب أجرى في الأيام الماضية مشاورات مع مجموعة من الشخصيات والأطراف السياسية تمهيداً للإعلان عن حكومته.

ومن المتوقع أن تتضمن التشكيلة الجديدة عدة وجوه من الحكومة القديمة، وقد نقلت صحف مصرية عن مصادر رسمية أن وزير الدفاع في الحكومة المستقيلة المشير عبد الفتاح السيسي سيحتفظ بمنصبه في الحكومة الجديدة.