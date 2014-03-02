إغلاق منتجع سياحي فرنسي بطابا مؤقتا بسبب مخاوف أمنية

أعلنت مجموعة "كلوب ميد" السياحية الفرنسية، أمس السبت، أنها أغلقت قريتها السياحية بمنتجع طابا المصري حتى 29 مارس الجاري، عملا بتحذيرات جديدة لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن السفر إلى سيناء، حيث استهدف هجوم انتحاري قبل أسبوعين حافلة سياحية مخلفا ثلاثة قتلى كوريين جنوبيين.

وأعلن متحدث باسم المجموعة، في حديث مع وكالة "فرانس برس"، مساء السبت أن "وزارة الخارجية نشرت بين الأمس واليوم تحديثا جديدا لنصائحها بشأن السفر إلى منطقة سيناء وطابا. لقد قررنا عدم المجازفة وإغلاق كلوب ميد في طابا موقتا، حتى 29 مارس".

وأوضح أن السياح الفرنسيين الذين كانوا في القرية السياحية التابعة للمجموعة في طابا، وعددهم بحسب الإدارة بين 300 و400 سائح، أنهوا السبت رحلتهم، كما كان مقررا وعادوا "بشكل طبيعي إلى فرنسا".

أما السياح الذين كان يفترض أن يخلفوهم فقد عرضت عليهم المجموعة التوجه إلى مقاصد أخرى لقضاء إجازاتهم أو استرداد أموالهم.

وشهدت سيناء في 16 فبراير الماضي هجوما انتحاريا استهدف حافلة سياح قرب الحدود مع إسرائيل، وأسفر عن مقتل ثلاثة سياح من كوريا الجنوبية.