جنايات القاهرة تؤجل محاكمة مرسي لسوء الأحوال الجوية

أجلت محكمة جنايات القاهرة اليوم، محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسي في قضية قتل المتظاهرين في "موقعة الاتحادية" إلى يوم الثلاثاء القادم بسبب سوء الأحوال الجوية.

وكان من المنتظر، أن تشهد محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في أكاديمية الشرطة نظر الجلسة السابعة لمحاكمة الرئيس المعزول وعدد من قيادات الإخوان في قضية قتل المتظاهرين أمام قصر الاتحادية في شهر ديسمبر عام 2012.

وكانت قد أجلت المحكمة الفصل في دعوى تنحية هيئة محكمة تحاكم مرسي وكبار قيادات في جماعة الإخوان ليوم الاثنين 3 مارس، وذلك لإحضار طالبي تنحية المحكمة المتهمين، محمد البلتاجي القيادي بالجماعة، وصفوت حجازي.

ويحاكم هؤلاء القضاة مرسي في قضيتي التخابر مع قوى أجنبية وفراره من السجن مطلع العام 2011.

وطالب محامو المتهمين بتنحية المحكمة، وطلبوا تعيين قضاة جدد بسبب إصرار المحكمة على محاكمة المتهمين من داخل قفص زجاجي.

