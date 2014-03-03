خروج قطار عن القضبان في محافظة سوهاج المصرية

خرج قطار عن القضبان أمام قرية الروافع بمحافظة سوهاج المصرية صباح اليوم الاثنين، بعد أن زحفت عربة القوة به لمسافة بلغت 108 أمتار تقريبا بسبب قضبان مفكوكة في هذه المنطقة، حسب ما أفاد مراسل "العربية".

وقال شاهد العيان أبو العباس محمد، إن القطار رقم 1902 تحرك من محطة مصر بالقاهرة في الساعة الثانية عشرة مساء، وواصل رحلته دون أية مشكلات حتى الساعة الثامنة صباحا، وفوجئ الركاب بارتطام شديد أحدث حالة من الذعر بينهم، بعد 300 متر من كوبري سوهاج العلوي أدى لتوقف القطار فجأة.

وأضاف أبو العباس قائلا "خرج الركاب من القطار في حالة فزع واكتشفنا خروج عربة القوة عن القضبان واصطدمت بفلنكات إسمنتية دمرت معظمها.

وأشار الشاهد إلى أن سبب الحادث يرجع لوجود عملية صيانة منذ شهر في هذه المنطقة ولم يتم اختبارها بوقت كاف، موضحا أيضا "تتم عمليات سرقة لقضبان السكة الحديد بهذه المنطقة ليلا".

وأوضح أنه يتم الآن سحب عربات القطار من الخلف، مشيرا إلى بدء توافد سيارات الميكروباص لنقل الركاب لاستكمال رحلتهم وسط حالة من الاستغلال من قبل السائقين.