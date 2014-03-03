قنديل: لم تخل حكومات الثورة من "فلول" نظام مبارك

قال عبد الحليم قنديل رئيس تحرير جريدة صوت الأمة إن الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب ليست حكومة ثورية، مشيراً إلى أنه لم تخلو حكومات الثورة من "فلول" نظام مبارك.

وأضاف قنديل، خلال حواره مع الإعلامي أحمد عثمان ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأحد، أن الاضرابات والاحتجاجات ليس وراءها الإخوان، بل هي موجودة منذ سنوات، موضحاً أن هناك تيارا ثالثا مستفيدا من الفوضى الموجودة في مصر.

وأشار إلى أن الحكومة الجديدة انتقالية، ولكنها تأتي في وقت حاسم وفى ظل ظروف اقتصادية وأمنية صعبة نمر بها، لافتاً إلى أن المعارضة الاجتماعية متمثلة في الاضرابات العمالية تنامت مع ضعف المعارضة السياسية للإخوان، وعلى الحكومة التعامل معها بطريقة أفضل ومحاولة معالجة أي مشاكل فئوية قبل التفاقم، وأن يكون الوزراء الجدد على قدر كبير من المسؤولية في ظل الفترة الحرجة التي نمر بها وعليهم بالتواصل مع المواطنين.

وتابع قنديل أن الجهاز الإداري للدولة به الكثير من الفساد، وثورة 25 يناير والموجة الثورية في 30 يونيو لم تستطع القضاء على هذا الفساد، لافتاً إلى أنه يجب النظر بجدية لتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات لمواجهة الفساد بغض النظر عن شخص المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز والأقوال بأنه منتم أو محب لجماعة الإخوان.

وأوضح قنديل أن الإرهاب يجتاح المنطقة العربية ككل، لأن فكر تنظيم القاعدة يتناقض مع فكر الثورات، موضحاً أن مصر لا يمكن أن تنقسم لأنها محروسة بفضل الله ثم بفضل شعبها العظيم وجيشها القوى.

من جانبه، قال اللواء محسن النعماني وزير التنمية المحلية الأسبق إنه على الحكومة الجديدة برئاسة المهندس إبراهيم محلب مهام وصعوبات أمنية واقتصادية يجب التصدي لها بكل قوة وحسم، خاصة أن هناك حالة من التربص والعداء تحاك ضد مصر، مشيراً إلى أن البناء والعمل هما الدعامتان الأساسيتان لحماية الأمن القومي.

وأضاف النعماني أن حماية المواطن من الأخطار ضرورة دون المساس بحقوقه الشخصية، موضحاً أن تصدي مصر للإرهاب ليست معركتها لوحدها بل معركة إقليمية على الجميع التكاتف والتوحد من أجلها.