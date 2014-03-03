محاكمة 18 إخوانياً ضبطوا خلال اشتراكهم بمسيرات الدقي

تنظر محكمة جنح الدقي اليوم الاثنين برئاسة المستشار أمجد الكنيسي وسكرتارية مصطفى رشدي وضياء الدين صبحى، في قضية 18 إخوانيا تم ضبطهم خلال اشتراكهم بالمسيرات بمنطقة الدقي، بعد وقوع اشتباكات بينهم وقوات الأمن، في القضية رقم 4798 لسنة 2013 جنح الدقي.

والمتهمون هم: (عمر محمد سالم "محبوس"، وصادق محمد صادق "محبوس"، وأحمد عبد السلام "محبوس"، وعمرو هاشم "محبوس"، وعمرو عاشور محمد "محبوس"، وعمرو حامد محمد "محبوس"، ومحمد محروس بيومي "محبوس"، وسعيد سيد محمد "محبوس"، ومحمد بدر الدين محمد "محبوس"، وفوزي يسري محمد "محبوس").

والمتهمون الهاربون هم: (ياسر سعد أحمد، وعبد الرحمن حسن سيد، ومحمد سعد عليوة، والسيد فرغلي محمد، وعصام الدين عبد الحليم، وأحمد حسن زيدي، وجمعة إمام عبد العاطي، وإبراهيم عبد الكريم، ومحمود فتحي عبد الكريم).