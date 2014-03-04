مصر.. مجلس الدولة ينتهي من مراجعة قانون الانتخابات

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، رسمياً، من مراجعة وصياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية، وقرر القسم إرسال مشروع قانون الانتخابات إلى رئاسة الجمهورية لإقراره وإصدار قرار بشأنه.

وصرح رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة أن المجلس وافق على مقترح قسم التشريع بإبقاء شرط الحصول على المؤهل العالي للمرشح لرئاسة الجمهورية.

كما قرر المجلس تعديل القانون بالنسبة للطعون على أن يطبق فقط في الطعون على قانون الانتخابات الرئاسية، وتفصل فيه دائرة خاصة لا طعن عليها وهى دائرة طعون الانتخابات.

واستبعد القانون الشرط الخاص بالحصول على 30 تأييداً من أعضاء البرلمان، وذلك لغياب البرلمان حالياً، واكتفى فقط بالحصول على 25 ألف توكيل.