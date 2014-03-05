المشير السيسي الأوفر حظاً في حال ترشحه للرئاسة

فتح وزير الدفاع المصري المشير عبدالفتاح السيسي، الباب لإمكانية إعلانه الترشح للانتخابات الرئاسية خلال الأيام القليلة القادمة، حينما قال في خطاب إنه لا يستطيع أن يدير ظهره عندما يجد الغالبية تريده أن يترشح لانتخابات الرئاسة المقبلة.

هكذا فضل المشير السيسي التلميح إلى إمكانية خوضه انتخابات الرئاسة المصرية بـ"الإشارة".

ويعد المشير السيسي هو المرشح الرئاسي الأوفر حظاً في حال ترشحه.

فهو وزير الدفاع المصري الـ44، ولد في 19 نوفمبر عام 1954، وتخرج من الكلية الحربية عام 1977.

وحصل على ماجستير من كلية القادة والأركان عام 1987، كما حصل على درجة الماجستير من كلية القادة والأركان البريطانية عام 1992 بنفس التخصص.

هذا إضافة إلى حصوله على زمالة كلية الحرب العليا من أكاديمية ناصر العسكرية العليا عام 2003، وزمالة من كلية الحرب العليا الأميركية عام 2006.

وتمت ترقيته بقرار من الرئيس المؤقت عدلي منصور إلى رتبة مشير، وهي أعلى رتبة في الجيش المصري.