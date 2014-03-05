انفجار قنبلة بخط الغاز الاحتياطي في طريق بورسعيد

انفجرت قنبلة بدائية الصنع، في الساعات الأولى من صباح الأربعاء، في خط الغاز الاحتياطي على تقاطع الطريق الدولي الساحلي مع طريق بورسعيد.

وانتقل خبراء المفرقعات والأدلة الجنائية لفحص موقع الانفجار، بحسب ما ذكرت "وكالة أنباء الشرق الأوسط" الرسمية المصرية.

كان مدير أمن بورسعيد اللواء محمد الشرقاوي، تلقى بلاغاً من شرطة النجدة بوقوع انفجار محدود في خط الغاز جنوب بورسعيد في منطقة تقاطع الطريق الدولي الساحلي وطريق "بورسعيد - الإسماعيلية" خلف محطة بنزين، ولم يسفر الانفجار عن إصابات.

وكشف الفحص المبدئي أن الانفجار تسبب في فتحة بقطر نحو 20 سنتيمتر في الخط الاحتياطي للغاز الطبيعي، موضحاً أن العناية الإلهية جنبت منطقة الانفجار كارثة حقيقية بأن أخطأ الجناة ووضعوا عبوة بدائية الصنع بجوار مواسير الغاز الاحتياطية الفارغة، ولم يضعوها بجوار الخط الأصلي.

وأوضح خبراء المفرقعات أن العبوة من النوع البدائي وتختلف تماماً عن العبوات المستخدمة في حوادث التفجيرات السابقة لخطوط الغاز، فيما يقوم ضباط الأمن الوطني والبحث الجنائي بتمشيط منطقة القابوطي القريبة من مكان الانفجار، ومعقل نفوذ القيادي الإخواني الهارب أكرم الشاعر، ومناطق القابوطي الجديد وقرى جنوب بورسعيد.